وداعا لأخطاء التحكيم في الليغا .. !



هكذا عنونت وسائل الإعلام الإسبانية تعليقا على الخبر الذي نشره الإتحاد الاسباني لكرة القدم بخصوص تقنية الفيديو في المباريات.

حيث أعلن المسؤولون عن كرة القدم الاسبانية عن الشروع في إستخدام تقنية الفيديو في الملاعب الاسبانية بداية مباراة أتلتيكو مدريد أمام إلتشي لحساب كأس ملك إسبانيا كتجربة أولية، على أن تستخدم في ملاعب أخرى وتعمم تدريجيا في الليغا الاسبانية لتصبح آلية رسمية في المباريات بداية من الموسم المقبل حسب ما أكده رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، يذكر أن الليغا عانت كثيرا من الأخطاء التحكيم في السنوات الأخيرة، خاصة الأندية الصغيرة أمام كبار الدوري في صورة برشلونة وريال مدريد، مما سيعيد لهم حقوقهم مع تقنية الفيديو.