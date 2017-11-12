12 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ماسكيرنو يقترب من تحطيم رقم زانيتي مع الأرجنتين ماسكيرنو يقترب من تحطيم رقم زانيتي مع الأرجنتين
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ماسكيرنو يقترب من تحطيم رقم زانيتي مع الأرجنتين

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يواصل الجيل الحالي من المنتخب الأرجنتيني السير بخطوات ثابتة نحو تحطيم الأرقام القياسية واحدة تلوى الأخرى، فبعد أن تمكن ليونيل ميسي من تحطيم رقم الهداف التاريخي للمنتخب غابرييل باتيستوتا في وقت سابق ببلوغه الهدف 61،
ها هو زميله في برشلونة خافيير ماسكيرانو يقترب من تحطيم رقم الأسطورة خافيير زانيتي كأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني على مر التاريخ، حيث بات على بعد 5 مباريات فقط عن معادلة رقم نجم الإنتر السابق بعدما خاض المباراة رقم 140 مع المنتخب أمام روسيا، فيما تمكن هداف المان سيتي سيرجيو أغويرو من تعديل رقم ثالث هداف مع المنتخب هيرنان كريسبو ببلوغه 35 هدف باحتساب هدفه في شباك روسيا.

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