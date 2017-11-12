بيريز يحدد سعر نجمه غاريث بايل



كشفت صحيفة "ذو صن" الانجليزية أن إدارة نادي ريال مدريد ورئيسها فلورونتينو بيريز اقتنع أخيرا بخيار التخلي عن نجمه الويلزي غاريث بايل الذي لم يوفق حتى الآن في مسيرته مع الميرينغي رغم دفع بيريز لمبلغ كبير مقابل التعاقد معه.

وذكرت الصحيفة الانجليزية أن بيريز مستعد للتخلي عن غاريث بايل مقابل 90 مليون أورو رغم دفعه مبلغ 100 مليون أورو عند تعاقده معه من توتنهام الانجليزي، والسبب الرئيسي الذي دفع بيريز للتخلي عن نجمه الويلزي غاريث بايل هو إصاباته المتكررة في كل مرة، حيث لم يشارك هذا الموسم منذ شهر سبتمبر الماضي، ويعتبر نادي مانشستر يونايتد على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع الويلزي في الفترة الراهنة.