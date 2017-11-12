12 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
إيطاليا، السويد .. مباراة بشبابيك مغلقة إيطاليا، السويد .. مباراة بشبابيك مغلقة
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إيطاليا، السويد .. مباراة بشبابيك مغلقة

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أعلنت إدارة ملعب سان سيرو بإيطاليا عن نفاذ التذاكر المخصصة للمباراة الفاصلة بين إيطاليا والسويد المرتقبة غدا الإثنين، والتي ستحدد هوية المنتخب المتأهل إلى مونديال روسيا باحتساب نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح السويد بهدف نظيف.
وقامت إدارة الملعب بطرح آخر حصة من التذاكر صباح اليوم عبر الأنترنيت قبل أن تنفذ في فترة وجيزة جدا، حيث وصل عدد التذاكر المسوقة لهذا اللقاء المصيري إلى 72 ألفا، مما يعني أن كل الإيطاليين سيقفون وقفة رجل واحد خلف منتخبهم لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

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