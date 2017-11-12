12 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
مانشستر يعثر على خليفة مورينيو مانشستر يعثر على خليفة مورينيو
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مانشستر يعثر على خليفة مورينيو

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كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد شرعت في تحضير نفسها لما بعد البرتغالي جوزي مورينيو في ظل الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيله إلى باريس سان جرمان الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية أن مسؤولي اليونايتد يفكرون في التعاقد مع مدرب توتنهام بوكيتينو الذي يقدم مشوارا رائعا مع أبناء العاصمة لندن، بالإضافة إلى أنه من نوعية المدربين الذين يحبذون الإستقرار عكس مورينيو الذي ينتقل من فريق لآخر حسب الراتب الذي يقدم له.

 

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