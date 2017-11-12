أيام فنتورا على رأس المنتخب الإيطالي باتت معدودة

كشفت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن أيام المدرب على رأس المنتخب الإيطالي باتت معدودة بسبب التراجع الرهيب في مستوى "الإسكوادرا أزورا" تحت قيادته.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم يعتزم إقالة فنتورا من منصبه حتى لو تمكن من التأهل إلى المونديال على حساب السويد في مباراة العودة التي ستقام غدا, وهنالك عدة أسماء مرشحة لتدريب المنتخب في مقدمتها أنطونيو كونتي الذي يواجه مشاكل مع إدارة تشيلسي, بالإضافة إلى الخبير كارلو أنشيلوتي الذي يتواجد دون فريق مؤخرا, كما تم ترشيح الثنائي ماسيميليانو أليغري مدرب اليوفي وروبيرتو مانشيني مدرب زينيت الروسي, وكذلك دي بياجيو مدرب منتخب الآمال.