بن زيمة يكشف عن هوية خليفته المستقبلي

إختار النجم الفرنسي كريم بن زيمة وسيلة التواصل الإجتماعي «سنستاغرام» خلال عطلة الأسبوع للكشف عن هوية خليفته المستقبلي في كرة القدم, من خلال نشر صورة لهما معا.

ويتعلق الأمر بولده إبراهيم البالغ من العمر 7 أشهر, وعنون بن زيمة الصورة ب "خليفتي" في إشارة إلى أن ولده الكتكوت سيكون خليفته في عالم كرة القدم, وللإشارة فإن إبراهيم هو الولد الثاني لبن زيمة من زوجته الثانية كورا غوتيار التي تزوجها شهر ماي الماضي, فيما يملك بنتا تسمى مالية من زوجته الأولى التي طلقها, والملاحظ أن بن زيمة لم يتخلى عن أصوله العربية بدليل تسميته لأبنائه بأسماء عربية جزائرية رغام أن زوجاته أجانب.