12 نوفمبر 2017 1 0 أمير
ضربة موجعة آخرى لريال مدريد
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ضربة موجعة آخرى لريال مدريد

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تلقى نادي ريال مدريد أخبارا سيئة من معسكر المنتخب الإسباني بعد تعرض النجم "إيسكو" لإصابة قوية في مباراة المنتخب يوم أمس ضد المنتخب الكوستاريكي حيث طالب نجم ريال مدريد بالتغيير في الدقيقة الـ 63 وتوجه مباشرة الى غرف حفظ الملابس.

إصابة إيسكو ستعقد مرة أخرى وضعية ريال مدريد وهو الذي تلقى خبر إصابة بال مرة أخرى قبل عودته الرسمية للمنافسات وبالتالي فإن زيزو مطالب بإيجاد حلول آخرى لتعويض إيسكو الذي قد يغيب عن مباراة الداربي ضد أتليتكو مدريد.

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