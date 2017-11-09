زازا يتعرض لإصابة ويغيب عن مباراة إيطاليا غدا

كشفت صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية أن مهاجم المنتخب الإيطالي ونادي فالنسيا سيميوني زازا تعرض لإصابة مفاجأة أجبرته على مغادرة الحصة التدريبية التي كان يجريها المنتخب الإيطالي لتحضير مباراته غدا أمام السويد لحساب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وذكرت الصحيفة المقربة من نادي فالنسيا أن زازا شعر ببعض الآلام على مستوى ركبته اليسرى, مما أجبر الطاقم الفني على إعفاءه من التدريبات في انتظار الكشف عن نوعية إصابته, وهو ما سيمنعه من خوض مباراة الغد أمام السويد لحساب الملحق الأوروبي, وبهذا تكون قد تأجلت عودة مهاجم فالنسيا إلى صفوف الأزوري, وهو الذي غاب عن المنتخب لأكثر من سنة كاملة, حيث من المرتقب عودته ىلى فالنسيا على جناح السرعة لاستكمال عملية العلاج في اسبانيا.