بالصور .. ولد كريستيانو يقتحم عالم الأزياء

يبدو أن كريستيانو جونيور ولد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في السير على خطى والده سواء في كرة القدم أو خارج الميادين.

حيث قام لاعب ريال مدريد باقحام ولده في عالم الأزياء من خلال استخدام صورته لترويج منتجات شركته الخاصة CR7 DENIM التي كانت متخصصة في إنتاج ملابس الرجال قبل أن تطلق أول منتجاتها للأطفال، وأظهر كريستيانو جونيور ثقة كبيرة في النفس مثل والده عند تصويره المقطع الإشهاري.