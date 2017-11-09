كرواتيا تستقبل اليونان وعينها على المونديال

يستقبل المنتخب الكرواتي سهرة اليوم نظيره اليوناني في حدود الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي في إطار مباراة الذهابمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018.

حيث يسعى زملاء النجمين لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش لتحقيق إنتصار كبير في العاصمة الكرواتية زغرب من أجل وضع القدم الأولى في المونديال, وذلك من خلال استغلال أفضلية الأرض والجمهور قبل التنقل إلى أثينا بعد يومين, ويعول مدرب المنتخب الكرواتي زلادكو داليتش على نجمي برشلونة وريال مدريد لقيادة سفينة المنتخب نحو تحقيق الفوز خاصة في ظل إمكانية غياب الهداف ماندزوكيتش الذي لم يشفى تماما من الإصابة التي كان يعاني منها, حيث قرر المدرب عدم المغامرة به في هذا اللقاء ليكون جاهزا في مباراة العودة باليونان.