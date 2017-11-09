جوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

كشفت تقارير <علامية سبانية وإيطالية أن إدارة اليوفي تراقب عن بعد وضعية لاعب خريج "لاماسيا" بغية التعاقد معهمن خلال كسر شرطه الجزائي.

حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن لاعب برشلونة الشاب سيرجي روبيرتو رفض العرض الأول المقدم له من إدارة النادي لتجديد عقده , متحججا بأنه غير مناسب له بالنظر للخدمات التي أصبح يقدمها للنادي في المواسم الأخيرة , وذكرت الصحيفة lauren سبانية أن إدارة اليوفي تتابع عن كثب هذه التطورات بغش خطفه من برشلونة عن طريق كسر عقده بدفع الشرط الجزائي الذي لا يتجاوز 40 مليون أورو.



