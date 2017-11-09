09 نوفمبر 2017 423 0 مصطفى بن سرياح
غوتي يهاجم برشلونة من جديد غوتي يهاجم برشلونة من جديد
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غوتي يهاجم برشلونة من جديد

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يبدو أن لاعب ريال مدريد السابق غوتي لن يكف عن مهاجمة النادي الكتالوني مما يوضح الكره الشريد الذي يكنه هذا اللاعب الذي يشتغل حاليا مدربا للفئات الشبانية في الفريق.

حيث قال في آخر تصريحاته: "برشلونة تملك فريقا كبيرا لكن تأثيرهم في العالم أقل من ريال مدريد, وهم دائما في المرتبة الثانية, فعندما يتحدث شخص عن برشلونة وآخر عن ريال مدريد تلاحظ أن صورة الريال أفضل", وأضاف: « ليس هنالك لاعب مر على مدريد وتحدث عن الفريق بسوء, سواء كان إسبانيا أو أجنبيا, "

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