راموس يرحب بنجم برشلونة السابق في ريال مدريد

أجرى قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حوارا شيقا مع قناة إسبانية تحدث من خلاله عن أمور كثيرة تتعلق بالنادي الملكي, كما رحب بفكرة التعاقد مع نجم برشلونة السابق.

حيث أكد سيرجيو راموس أن الأبواب مفتوحة أمام البرازيلي نايمار داسيلفا للقدوم إلى ريال مدريد بما أنه سيقدم الإضافة اللازمة للنادي وقال: "أنا أحب رؤية أفضل اللاعبين في العالم مع فريقي ريال مدريد ونايمار واحد منهم", وأضاف: «الأبواب مفتوحة أمام ريال مدريد رغم مروره من قبل على برشلونة, وشخصيا تجمعني به علاقة طيبة », وختم: "أعتقد أنه كان من السهل عليه المرور على باريس سان جرمان عوض القدوم مباشرة إلى ريال مدريد, ومع ذلك هي قرارات شخصية ولا يمكننا أن نتوقع ما سيحدث مستقبلا".