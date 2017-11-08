ميسي: «أنا لا أختار اللاعبين والمدربين في المنتخب مثلما يقال عني»

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صمته بحوار أدلى به لقناة «TYC» الأرجنتينية تحدث من خلاله عن أمور تخص منتخب بلاده وبعض الإفتراءات التي تنسب له.

وقال ميسي عن الأخبار التي تقول أنه هو من يعين منتخبات الأرجنتين ويجلب اللاعبين: "إنها مجرد كذبة, من العار أن أسمع أشياء كهذه تقال عني, أنا مجرد لاعب في المنتخب مثل بقية اللاعبين ولا يمكنني إختيار المدرب", وأضاف: « كانوا يقولون أنني لا أريد إيكاردي في المنتخب, إنها قلة إحترا لي لأنني لم أجلب أي لاعب ولم أمنتع عن قدوم أحد للمنتخب "وعن المنتخب الذي يتمنى عدم مواجهته في المونديال قال:" أفضل إجتناب المنتخب الاسباني في كأس العالم, فهم منافس صعب وسيقولون كلمتهم في المونديال مثل ألمانيا والبرازيل ", وعن تأهلهم الصعب إلى المونديال قال:" لقد عانينا كثيرا م أجل الوصول إلى مونديال روسيا, وبعد الخسارة أمام الإكوادور راودتني الكثير من الأفكار ول أتخيل نفسي خارج الونديال "وعن سامباولي وأهداف المنتخب قال: "سامباولي مدرب ذكي وأفكاره تصل بسرعة إلى اللاعبين", وعن النهائيات التي ضيعوها من قبل:"