بالصور .. كريستيانو متورط في فضيحة جنسية جديدة

لا تزال الفضائح الجنسية تطارد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل مرة على الرغم من سعيه المتواصل لتكوين عائلة مستقرة مع صديقته جيورجينا التي تحمل له بنتا ستولد بعد أيام.

والبطلة هذه المرة هي نجمة التلفزيون الإيطالية ريا أنطوني التي أكدت في تصريح لمجلة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنها كانت على علاقة غرامية بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرا, بعدما ضعف أمامها وقام بمغازلتها نظرا لجمالها الفاتن حسب ما أكدته, إلى أن كان له ما أراد معها , يذكر أن هذه الفضيحة هي الثانية للنجم البرتغالي مؤخرا بعد مواطنته البالغة من العمر 21 سنة, والتي كشفت الموضوع أمام وسائل الإعلام أيضا.



