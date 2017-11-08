كاسياس يكشف موعد اعتزاله

كشف الحارس الاسباني المخضرم إيكر كاسياس عن موعد إعتزاله كرة القدم على هاش تتويجه بجائزة «غولدن فوت» التي تنح للاعبين الذين يبلغون من العمر أكثر من 29 سنة.

حيث أكد حارس ريال مدريد السابق أنه لن يعتزل في نهاية هذا الموسم رغم إنتهاء عقده مع بورتو البرتغالي الصيف المقبل, وذلك بسبب الحارس الإيطالي بوفون وقال: «أعتقد أن موعد إعتزالي كرة القدم قد اقترب, لكنني أضع تحديا نصب عيني هو أن أستمر لموسم آخر على الأقل بما أن بوفون لا يزال في الملاعب وعمره أربعين سنة », تجدر الإشارة أن عقد كاسياس مع بورتو سينتهي مع نهاية الموسم, وهو يملك اتصالات من ليفربول, توتنهام وحتى مارسيليا أو الدوري الأمريكي والصيني.