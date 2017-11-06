06 نوفمبر 2017 119 0 خالد
أرقام غريبة للوافد الجديد على الكالتشيو أمام اليوفي ! أرقام غريبة للوافد الجديد على الكالتشيو أمام اليوفي !
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أرقام غريبة للوافد الجديد على الكالتشيو أمام اليوفي !

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عرفت مواجهة نادي جوفنتوس للصاعد الجديد بنفينتو في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي أرقام غريبة للوافد الجديد على الكالتشيو، في اللقاء الذي إنتهى بفوز اليوفي بـ2-1.

وسجل بينفينتو رقمًا قياسيًا سلبيًا بالهزيمة في 12 مباراة متتالية، ليُعادل رقم مانشستر يونايتد في موسم 1930ـ1931.

بالإضافة إلى أنّ الفريق، صاحب اللونين الأصفر والأحمر، لم يتمكن من لمس الكرة داخل منطقة جزاء اليوفي طوال الشوط الأول.

غير أنّ النادي تمكن من تسجيل أول هدف من خارج منطقة الجزاء ضد "السيدة العجوز" هذا الموسم عن طريق لاعبه أماتو شيشيريتي من مخالفة مباشرة، كما كان هذا هو أول تقدم للصاعد الجديد في النتيجة في مبارياته الـ12.

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