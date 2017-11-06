06 نوفمبر 2017 116 0 م. بن سرياح
لينغارد محل سخرية بسبب الحكم ..! لينغارد محل سخرية بسبب الحكم ..!
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لينغارد محل سخرية بسبب الحكم ..!

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تناقلت وسائل الإعلام الإنجليزية ومواقع التواصل الإجتماعية مقطع فيديو للاعب مانشستر يونايتد خيسي ليندغارد من مباراة فريقه أمام تشيلسي للسخرية منه.

وظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 24 سنة بطيئا جدا في إحدى الكرات المرتدة للبلوز قادها البرازيلي ويليام, إلى درجة أن حكم المباراة البالغ من العمر 39 سنة تمكن من تجاوزه في تلك اللقطة قبل أن يبطأ من سرعته بعدما مرر ويليام الكرة ناحية زميله موراتا, وسخرت مختلف الجماهير الإنجليزية وحتى أنصار اليونايتد من هذه اللقطة التي يخجل منها لينغارد.     

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