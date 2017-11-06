مورينيو وغوارديولا يصطادان في إسبانيول

أكدت تقارير صحفية إيطالية أنّ إدارة نادي نابولي تقترب من التوصل إلى إتفاق حول تجديد عقد الدولي الجزائري فوزي غولام الذي ينتهي في الصيف المقبل. وذكر إقرأ التفاصيل كشف مونشي، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي سبب عدم التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز، من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي. وصرح مونشي، في مقابلة إقرأ التفاصيل

إجتماع سري بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز ! قالت تقارير إعلامية إنجليزية إنّ اجتماعًا سريًا جرى بين مسؤولي نادي أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول في نيويورك الأسبوع الماضي. وأبرز تقرير لصحيفة "الدايلي مايل" أنّه لا