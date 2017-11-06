06 نوفمبر 2017 125 0 م. بن سرياح
مورينيو وغوارديولا يصطادان في إسبانيول مورينيو وغوارديولا يصطادان في إسبانيول
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مورينيو وغوارديولا يصطادان في إسبانيول

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كشفت صحيفة "مل موندو ديبورتيفو" الكتالونية اليواليغالمراقيالبريميرليغ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أبديا إهتماما شديدا بالتعاقد مع نجم إسبانيول برشلونة.وذكرت الصيحفة الكتالونية أن البرتغالي جوزي مورينيو وغريمه بيب غوارديولا عبرا عن رغبتهما في التعاقد مع ظهير أيسر إسبانيول الشاب أرون مارتين البالغ من العمر 20 عاما, والذي يعتبر من خيرة لاعبي الليغا في منصبه, مما قد يعجل برحيله إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو المقبل.  

 

 

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