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06 نوفمبر 2017 142 0 م. بن سرياح
إيمري يذيب الجليد بينه وبين نايمار
كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية ان المدرب الاسباني أوناي إيمري اجتمع اخيرا بنجم فريقه نايمار داسيلفاللال المشاكل العالقة بنهما مؤخرا.
وذكرت نفس الصحيفة أن إيمري تمكن من إذابة الجليد بينه وبين نجمه البرازيلي من خلال إجتماع ثنائي بينهما, وقام إيمري بالإجتماع مع كل اللاعبين البرازيليين الذين يضمهم فريقه, وذلك لتفادي تحالفهم ضده ومساهمتهم في رحيله عن النادي, وهو يعلم جيدا أن الخليفي مستعد للتضحية به إذا تعلق الأمر بلاعب دفع من أجله 222 مليون أورو, وهو ما ينبأ بتحسن الأوضاع مستقبلا في بيت النادي الباريسي.
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