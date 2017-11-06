بالصور.. هذه أقمصة المنتخبات الكبيرة في مونديال روسيا

كشفت الشركة الألمانية للألبسة الرياضية أديداس، اليوم الإثنين، بالكشف عن الأقمصة الأساسية، الّذي سوف ترتديه المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وجاءت الأقمصة مستوحات من تصاميم كلاسيكية، تم إعادتها إلى الحاضر بتفاصيل متطوّرة ومبتكرة.

وقال يورغن رانك، مدير التصميم في الشركة الألمانية: "قامت أديداس بإبداع العديد من المنتجات والإبتكارات على مدى عقود تحولت إلى أيقونات حقيقية في عالم كرة القدم، نريد أن نحتفل بهذه الأيقونات مجددًا".

مضيفًا: "لدى العشاق نفس الإحساس، يمتلكون الرغبة للحصول على الأصالة والتطور، يريدون شيئًا يرتبطون به ويمتلك في نفس الوقت أحدث الإبتكارات والتقنيات".