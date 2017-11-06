بيرلو يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الإيطالي المخضرم أنديا بيرلو اعتزاله كرة القدم نهائيا بعدما بلغ 38 سنة من العمر, وهو الذي صال وجال بين كبار القارة العجوز قبل أن ينتقل إلى أمريكا ويستكمل مشواره الرياضي.

وكان بيرلو أمس على موعد مع آخر مباراة له في الدوري الأمريكي الممتاز بعد إقصاء فريقه نيويورك سيتي من التأهل إلى المرحلة النهائية من الدوري رغم فوزهم بثنائية أمام كولومبوس كرو الذي يلعب له باتريك فييرا, بعد خسارتهم في مباراة الذهاب برباعية, وشارك بيرلو في الدقائق الأخيرة للمباراة من أجل توديع المناصرين.

وبهذا ينتهي مشوار واحد من أفضل ما أنجبت كرة القدم العالمية بعد 21 عاما من العطاء توج من خلالها ب 6 ألقاب سكوديتو ولقبي شومبيونز ليغ وكأس العالم مع المنتخب الإيطالي سنة 2006, وسبق ل بيرلو أن حمل ألوان كل من بريتشيا, الإنتر, ريجينا, قبل أن يعيش أزهى فترات مشواره مع ميلان بين 2001, 2011, </s>م انتقل إلى العملاق اليوفي à 2011 ,لى 2015, وبعدها أنهى مشواره الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية مع نيويورك سيتي.