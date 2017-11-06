فقير يستفز جماهير سانت إيتيان على طريقة ميسي

قام الدولي الفرنسي نبيل فقير بلقطة استفزازية تجاه أنصار سانت إيتيان في المباراة التي فاز بها فريقه أولمبيك ليون بخماسية نظيفة وكان نصيبه منها هدفين.

حيث توجه فقير تجاه أنصار سانت إيتيان وقام بنزع قميصه وعرضه عليهم في لقطة مشابهة لتلك التي قام بها ليونيل ميسي الموسم الماضي في البيرنابيو عندما سجل هدف الفوز على ريال مدريد , لكن أنصار وإدارة سانت إيتيان طالبوا الرابطة الفرنسية بمعاقبته بالنظر إلى الفوضى التي كان يمكن أن يتسبب فيها فقير بالنظر إلى حساسية مباراة الداربي بالنسبة لجمهور الفريقين , ومن جهته دافع حارس أولبيك ليون زميله بعد اللقاء وقال : "فقير إحتفل فقط بهدفه الخامس ولم يتعمد اتفزاز مناصريهم , وإذا أردتم معلومات أكثر إذهبوا واسألوا ميسي لماذا فعل ذلك أما أنصار الريال ", من جهته رفض فقير ال إعتذار عما بدر منه وقال: «لم يكن علي أن أقوم بتلك الحركة, لكنني لستنادما لأنني قمت بها».



