06 نوفمبر 2017 262 0 م.بن سرياح
زيدان في ورطة بسبب كريستيانو وبن زيمة زيدان في ورطة بسبب كريستيانو وبن زيمة
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زيدان في ورطة بسبب كريستيانو وبن زيمة

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يبدو أن المدرب زين الدين زيدان بات في ورطة حقيقية أمام جماهير ريال مدريد بسبب دفاعه المستمر عن الثنائي كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان الصائمان عن التهديف منذ مدة.

حيث ثارت ثائرة جماهير الملكي على زين الدين زيدان والثنائي بن زيمة وكريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فشلهما في التسجيل مرة أخرى أمام منافس ضعيف مثل لاس بالماس وعلى أرضية البيرنابيو, خاصة أن زيدان دافع عنهما في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة وطالب الصحافة والجماهير بالصبر عليهما لوقت أطول, إلى درجة أن البعض سخر منه وطالبه بالتعاقد مع إبن كريستيانو الذي يسجل كل مرة, نفس الشيء بالنسبة للبرتغالي الذي لم يعد يحتمل هذه الوضعية التي بات يتخبط فيها, وهو المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم مؤخرا, بينما يحلق منافسه المباشر ليونيل مي ي بعيدا بأهدافه ومساهمته في إنتصارات برشلونة, إلى درجة أنه رفض الإحتفال مع زميله إيسكو بالهدف الذي سجله.

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