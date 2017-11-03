03 نوفمبر 2017 615 0 م.بن سرياح
لاعب من برشلونة قد يصبح زميل فيغولي لاعب من برشلونة قد يصبح زميل فيغولي
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لاعب من برشلونة قد يصبح زميل فيغولي

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كشفت تقارير علامية سبانية أن إدارة نادي غالاتاسراي التركي في طريقها للتعاقد مع احد لاعبي برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتعلق الأمر بلاعب الوسط التركي أردا توران الذي بات قريبا من العودة إلى بلده الأصلي, حيث كشفت تقارير إعلامية تركية أن رئيس النادي تلقى الضوء الأخضر من مدربه للتعاقد مع أردا توران الذي يعيش وضعية صعبة في النادي الكتالوني بسبب قلة مشاركاته مع المدرب فالفيردي, وهو ما قد يدفعه للرحيل عن النادي الكتالوني في أول فرصة, وبالتالي قد يصبح زميلا للدولي الجزائري سفيان فيغولي.
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