صورة.. رونالدو يحصل على جائزة جديدة

تسلم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل هدّاف لعام 2016، والتي يقدمها الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الملكي، صورة للنجم البرتغالي، وهو يحمل الجائزة، بعدما سجل 24 هدفًا (11 مع ريال مدريد و13 مع البرتغال)، متفوقًا على ليونيل ميسي صاحب الـ21 هدفًا، وكافاني الّذي سجل 16 هدفًا خلال عام 2016، في البطولات القارية.

ويقدّم الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هذه الجائزة، لأكثر لاعب أحرز أهداف دولية سواء مع منتخب بلاده أو فريقه، في البطولات القارية.

وحصل كريستيانو رونالدو، على هذه الجائزة، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بها عامي 2013 و2014، ليكون اللاعب الأكثر فوزًا بها حتى الآن.