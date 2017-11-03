03 نوفمبر 2017 646 0 م.بن سرياح
كونتي سيستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد كونتي سيستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد
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كونتي سيستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد

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يبدو أن الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي تشيلسي الإنجليزي في الآونة الأخيرة أصبحت قريبة من الإنفراج بسبب إقتراب موعد عودة نجم الفريق من الإصابة.

ويتعلق الأمر بنجم الوسط الفرنسي نغولو كونتي الذي أبعدته الإصابة لأكثر من شهر, حيث إندمج اليوم رفقة زملائه في التدريبات الجماعية, وهو ما قد يسمح له بالمشاركة في الصدام المقبل لفريقه أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي, وهو ما كشفه المدرب أنطونيو كونتي في ندوته الصحفية اليوم عندما أكد أنه سيتخذ القرار النهائي حول مشاركته في المباراة من عدمها بعد آخر تدريبات يخوضها الفريق قبل اللقاء.  

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