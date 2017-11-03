03 نوفمبر 2017 609 0 خالد
رونالدو يقترب من رقم جديد رغم النتائج السلبية للريال رونالدو يقترب من رقم جديد رغم النتائج السلبية للريال
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رونالدو يقترب من رقم جديد رغم النتائج السلبية للريال

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رغم معاناة نادي ريال مدريد الإسباني من سوء النتائج سواء على المستوى المحلي أو القاري غير أنّ نجمه الأول وهدافه التاريخي، البرتغالي، كريستيانو رونالدو يواصل التألق وتحطيم الأرقام واحد بعد الآخر.

فنجم الريال هو صاحب أكبر عدد من أهداف في العام الواحد في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 16 هدفًا عام 2015 ومثلها هذا العام مما سيجعل تسجيله لهدف وحيد آخر هو تحطيم للرقم الّذي حققه قبل عامين.

مع إستمرار مواجهات الريال في دوري الأبطال فأنّ "الدون" سيكون على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد في البطولة.

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