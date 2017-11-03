03 نوفمبر 2017 676 0 م.بن سرياح
الظاهرة رونالدو .. رحيل نايمار شبيه برحيلي عن برشلونة الظاهرة رونالدو .. رحيل نايمار شبيه برحيلي عن برشلونة
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الظاهرة رونالدو .. رحيل نايمار شبيه برحيلي عن برشلونة

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عاد الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو للظهور مرة أخرى عبر وسال الععلام, وهذه المرة في حوار مع مجلة "veja" البرازيلية.

وتطرق نجم ريال مدريد السابق لموضوع رحيل مواطنه نايمار من برشلونة إلى باريس وقال: « الطريقة التي رحل بها نايمار عن برشلونة مشابهة لتلك التي رحلت بها أنا عن النادي تجاه إنتر ميلان, لكن البطولة الإيطالية حينها كانت أقوى من الدوري الفرنسي حاليا, لكني متأكد أن التحدي هو الذي دفع نايمار لقبول عرض باريس "وأضاف: "لا أملك أي تفاصيل عن سبب رحيل نايمار عن برشلونة, ربما يكون قد واجه مشاكل مع إدارة برشلونة مثلما حدث لي عندما غادرت النادي", وعن إمكانية إمتهانه مهنتة التدريب قال:" أنا أعمل على تسيير أكاديمية في البرازيل حاليا, وقد نزعت من رأسي فكرة تدريب أي فري ق مستقبلا ".

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