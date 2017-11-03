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03 نوفمبر 2017 1139 0 م.بن سرياح
هذا هو خليفة زيدان في ريال مدريد!
كشفت مصادر صحفية </ s> سبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز شرع في التحرك لإيجاد الخليفة المناسب للمدرب زين الدين زيدان بسبب تراجع مستوى الفريق هذا الموسم.
وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "دايلي ميل" أن الأرجنتيني بوكيتينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي يعتبر المرشح الأبرز لخلافة زيدان في ريال مدريد, بالنظر إلى مشواره الطيب مع نادي العاصمة الإنجليزية لندن, ومن المتوقع أن يقترب منه بيريز الصيف المقبل في حال إقالة زيدان من منصبه.
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