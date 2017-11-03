هذا هو خليفة زيدان في ريال مدريد!

كشف مونشي، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي سبب عدم التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز، من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي. وصرح مونشي، في مقابلة إقرأ التفاصيل كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة نادي نابولي الإيطالي شرعت في التحرك للعثور على خليفة الدولي الجزائري فوزي غلام الذي سيغيب لأكثر من 5 إقرأ التفاصيل

سبب وحيد قد يجعل بوفون يتراجع عن إعتزاله حدَّد الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى جوفنتوس، سببًا قد يدفعه لتغيير قراره بالإعتزال مع نهاية الموسم الحالي. وأعلن بوفون الّذي سيبلغ 40 عامًا في جانفي