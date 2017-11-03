"الكلاسيكير".. صراع صدارة "البوندسليغا"

يتصدر لقاء "الكلاسيكير" المرتقب بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

ويستضيف دورتموند، منافسه "البافاري"، غدًا السبت، على ملعب "سيغنال إدونا بارك"، بدءًا من الساعة الـ18:30.

ويحتل "البايرن" صدارة ترتيب "البوندسليغا" برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

ووضعت صحيفة "fussball bild" في صدر غلافها صورة لبيتر بوس ويوب هاينكس، مدربي دورتموند و"البايرن" على الترتيب، معنونة: "تحطم بوس بدأ مع هاينكس"، في إشارة إلى بداية تراجع نتائج "أسود الفيستيفال" مزامنة مع تولي هاينكس مسؤولية تدريب "البافاري".

وفي السياق ذاته تحدثت الصحيفة عن تدهور نتائج دورتموند مع مجيء هاينكس مدربًا للبايرن، مشيرة إلى اعتلاء بايرن لصدارة البوندسليغا بفارق 3 نقاط عن دورتموند، بعدما كان متخلفًا عن الفريق الأصفر والأسود بـ5 نقاط.

وقالت الصحيفة إنّ "البايرن" مرشح لتوسيع الفارق عن دورتموند إلى 6 نقاط إذا فاز في "الكلاسيكير" الألماني.

وتفتتح الجولة الـ11 من البوندسليغا اليوم الجمعة بإستضافة أينتراخت فرانكفورت لفيردر بريمن بدءًا من الساعة الـ20:30.

في حين ستلعب خمس مواجهات غدًا السبت إنطلاقًا من الساعة 15:30

بوروسيا مونشنغلادباخ - ماينز 05

هامبورغ - شتوتغارت

فرايبورغ - شالك 04

أوكسبورغ - باير ليفركوزن

لايبزيغ - هانوفر 96

في حين تلعب مبارتين بعد غدٍ الأحد:

كولن - هوفنهايم على الساعة الـ15:30

فولفسبورغ - هيرتا برلين على الساعة الـ18:00