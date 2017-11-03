03 نوفمبر 2017 605 0 م.بن سرياح
ريال مدريد يتحرك لإفساد هذه الصفقة على برشلونة ريال مدريد يتحرك لإفساد هذه الصفقة على برشلونة
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ريال مدريد يتحرك لإفساد هذه الصفقة على برشلونة

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أكدت مصادر صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الاسباني قررت الدخول على الخط لإفشال أحد أهم الصفقات التي ينوي الغريم برشلونة عقدها قريبا.

ويتعلق الأمر بنجم ليفربول الإنجليزي فيليب كوتينيو الذي أصبح محل اهتمام رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز, فقد كشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن المسؤول الأول عن القلعة البيضاء استفسر عن وضعية كوتينيو في ليفربول تمهيدا لتعاقد معه الصيف المقبل, وهو ما سيجبر برشلونة على إنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي الذي لن يدخله الريال, وإلا ستزداد المنافسة الصيف المقبل وسيرتفع سعر اللاعب أضعافا مضاعفة.

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