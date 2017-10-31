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31 أكتوبر 2017 839 0 م.بن سرياح
حارس بنفيكا يحطم رقم كاسياس الأسطوري
سيخوض حارس بنفيكا الشاب ميل سفيلار أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مشواره الرياضي, والذي سيمكنه من تحطيم رقم الحارس الأسطوري إيكر كاسياس كأصغر حارس يشارك في المسابقة الأوروبية.
حارس بنفيكا الشاب يبلغ من العمر 18 سنة و 52 يوم, بينما كان الرقم القياسي بحوزة حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس ب 18 سنة و 177 يوم, وبهذا يكون صاحب 18 عاما قد تمكن من كتابة التاريخ مستغلا غياب زميله الشاب برونو فاريلا وكذلك البرازيلي المخضرم جوليو سيزار بداعي الإصابة.
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