31 أكتوبر 2017 722 0 خالد
بوكيتينيو يتحدث عن جاهزية كين لمواجهة الريال بوكيتينيو يتحدث عن جاهزية كين لمواجهة الريال
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بوكيتينيو يتحدث عن جاهزية كين لمواجهة الريال

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء، انضمام المهاجم هاري كين، لقائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح بوكيتينو، في مؤتمر صحفي اليوم: "كين في القائمة ويمكنه اللعب غدًا، ولكن سنرى حالته اليوم، لا أريد القول بأنّ القرار 100 % ومؤكد".

متابعًا: "كين شارك في التدريبات الجماعية اليوم، بنفس مستوى اللاعبين الآخرين".

مضيفًا: "ما يهم هو أخذ القرار الصحيح، سواءً للاعب أو للفريق. علينا أن نرى كيف يشعر هذه الليلة وغدًا".

وغاب كين، هدّاف "السيبرز"، السبت الماضي عن مواجهة مانشستر يونايتد، الّتي انهزم فيها توتنهام، ضمن منافسات البريمييرليغ، لمعاناته من مشكلات في العضلة الخلفية للساق.

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