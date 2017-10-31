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31 أكتوبر 2017 894 0 م.بن سرياح
مارادونا: "لا يوجد لاعب في المنتخب يفهم ميسي"
وجه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرمندو مارادونا انتقادات حادة لمدرب المنتخب خورخي سامباولي بسبب خياراته الفنية التي كادت أن تكلف الأرجنتين الإقصاء من مونديال روسيا 2018.
كما انتقد سامباولي كل لاعبي المنتخب الأرجنتيني ما عدا ليونيل ميسي الذي ظل يحارب لوحده على حد تعبيره, وقال مارادونا: « أنا لم أفهم بعض خيارات سامباولي الفنية, كيف له أن يستغني عن هيغواين وأغويرو اللذان يسجلان الكثير من الأهداف, ويترك ميسي يحارب لوحده في المنتخب ", وأضاف:" ميسي بات وحيدا في المنتخب ولا يوجد "أي لاعب أرجنتيني يفهمه".
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