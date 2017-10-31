31 أكتوبر 2017 739 0 م.بن سرياح
فاران يغيب عن قمة توتنهام فاران يغيب عن قمة توتنهام
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فاران يغيب عن قمة توتنهام

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة الغد أمام توتنهام لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا, والتي حملت مفاجأة غير سارة لأنصار الميرينغي.

حيث سيغيب الدولي الفرنسي رافاييل فاران عن القمة الأوروبية بسبب معاناته من آلام على مستوى العضلة المقربة بعدما أصيب في المباراة الماضية أمام جيرونا لحساب الليغا الاسبانية, لينضم بذلك إلى قائمة المصابين في صورة غاريث بايل وكايلور نافاس وداني كارفاخال.

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