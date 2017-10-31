31 أكتوبر 2017 942 0 م.بن سرياح
إدارة برشلونة غاضبة من زيارة نايمار لزملائه إدارة برشلونة غاضبة من زيارة نايمار لزملائه
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إدارة برشلونة غاضبة من زيارة نايمار لزملائه

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فجرت قناة "لاسيكستا" الاسبانية في برنامجها الشهير "سيرينغيتو" مفاجأة كبيرة بتسريبها لأخبار من داخل البيت الكتالوني تؤكد غضب مسؤولي النادي من زيارة نايمار الأخيرة لزملائه السابقين.

وذكر نفس المصدر أن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو وجه تعليمات صارمة للعمال بمنع نايمار من دخول مرافق النادي مستقبلا في حال تكرار زيارة مماثلة, والسبب حسبهم هو الطريقة التي غادر بها البرازيلي ناديه السابق برشلونة من خلال دفعه قيمة الشرط الجزائي من جيبه للرحيل, مما يقلل من في الساحة الأوروبية.

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