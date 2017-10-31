دوري أبطال أوروبا .. كبار أوروبا يسعون لحسم التأهل

تقام سهرة اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا, والتي تحمل في طياتها مباريات سهلة لكبار القارة العجوز الذين يسعون لحسم التأهل مبكرا.

ففي المجموعة الأولى يستقبل المتصدر مانشستر يونايتد متذيل الترتيب بنفيكا أين يبحث أشبال المدرب جوزي مورينيو عن فوز جديد لترسيم عبورهم للدور المقبل, بينما يتنافس سيسكا موسكو وبازل على البطاقة الثانية.

أما في المجموعة الثانية فيبدو أن الأمور شبه محسومة لصالح البياسجي والبايرن اللذان يخوضان مباريات سهلة أمام أندرلخت وسيلتيك على التوالي, ويتواجد زملاء نايمار في أحسن رواق لتصدر المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة سيحاول أتلتيكو مدريد قلب الطاولة على المتصدر والوصيف عندما يستقبل أشبال سيميوني المتذيل كاراباغ الأذربيجاني, وكلهم أمل في أن يوفق تشيلسي في العودة بالنقاط الثلاث من روما للحفاظ على حظوظهم في إقتطاع التأشيرة الثانية في المجموعة.