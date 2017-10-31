31 أكتوبر 2017 788 0 م.بن سرياح
باريس سان جرمان يخلط أوراق برشلونة باريس سان جرمان يخلط أوراق برشلونة
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باريس سان جرمان يخلط أوراق برشلونة

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم أن مسؤولي نادي باريس سان جرمان الفرنسي تعمدوا الدخول على الخط فيما يتعلق بأحد أهم أهداف برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتعلق الأمر بالنجم البرازيلي كوتينيو, حيث تشير الأخبار أن المدير الرياضي للنادي الباريسي التقى وكيل أعمال كوتينيو خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الإنجليزية لندن, وذلك لبحث موضوع إنضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية بدل برشلونة المهتم بخدماته منذ فترة طويلة, خاصة أنه تلقى الضوء الأخضر من ناصر الخليفي العربية السيداده لدفع المبلغ المالي الذي يريده ليفربول, وهو ما أغضب مسؤولي برشلونة الذين لم يتقبلوا هذه الخرجة المفاجأة من النادي الباريسي.  

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