باريس سان جرمان يخلط أوراق برشلونة

أجرى صبيحة اليوم الدولي الجزائري فوزي غلام فحوصات طبية معمقة في مصحة بالعاصمة الإيطالية روما, والتي ظهرت عل إثرها نتائج الإصابة التي تعرض لها في إقرأ التفاصيل رد الفرنسي أرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، على شائعات رغبة الغانرز، في التوقيع مع توماس ليمار، لاعب موناكو، خلال الصيف المقبل، مستخدمًا إسم الدولي إقرأ التفاصيل

التويتر تسبب في معاقبة كاسياس كشفت مصادر صحفية برتغالية اليوم عن السبب الحقيقي الذي دفع مدرب بورتو كونسيساو لمعاقبة حارسه المخضرم إيكر كاسياس بحرمانه من المشاركة في مباراة دوري الأبطال