مورينيو .. "أصمتوا .."

وجه المدرب البرتغالي جوزي مورينيو رسالة قوية لمنتقديه بعدما وفق في تحقيق إنتصار مهم أمام توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي.

وهو الذي واجه إنتقادات حادة من قدامى اللاعبين الإنجليز ووسائل الإعلام المحلية بسبب إنطلاقته البطيئة في البريميرليغ هذا الموسم, وتوجه "السبيشل وان" بعد نهاية اللقاء نحو كاميرات التلفزيون واضعا أصبعه على فمه ومشيرا لمنتقديه بالسكوت, وعندما سؤل في المؤتمر الصحفي عن هذه اللقطة قال بشأنها: «تلك الإشارة كانت موجهة للذين يتحدثون كثيرا, عليهم أن يصمتوا ويرتاحوا قليلا في بيوتهم».