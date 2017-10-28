مانشستر تحقق إنتصارا ثمين وتوتنهام تسقط في الكمين

حقق العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد إنتصارا على توتنهام في إفتتاح الجولة العاشرة من البريميرليغ.

المباراة كانت متكافئة بين الفريقين بالنظر إلى الفرص الكثيرة الضائعة من الجانبين في قمة البريميرليغ, وظلت الأمور على حالها إلى غاية الدقيقة 81 أين تمكن الشاب مارسيال من إفتتاح باب التسجيل لليونايتد بعد 10 دقائق فقط من مشاركته بديلا لزميله راشفورد, وبهذا الانتصار تمكن أشبال مورينيو من خطف وصافة البريميرليغ من نادي العاصمة الإنجليزية لندن.