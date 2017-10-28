غوارديولا أول ضحايا استقلال كتالونيا

يبدو أن عائلة غوارديولا هي الخاسر الأكبر من إعلان إستقلال إقليم كتالونيا عن المملكة الاسبانية، بعد إقدام حكومة راخوي على تفعيل المادة 155 من الدستور الاسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن شقيقة مدرب مانشستر سيتي هي أولى ضحايا تفعيل المادة 155 من الدستور بعدما أقيلت من منصبها كسفيرة لاسبانيا بالدنمارك، وذلك على غرار كل ممثلي الدبلوماسية الاسبانية في الخارج من الشخصيات الكتالونية ما عدا بروكسل .