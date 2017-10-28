28 أكتوبر 2017 458 0 م.بن سرياح
نافاس وبايل يغيبان عن قمة توتنهام نافاس وبايل يغيبان عن قمة توتنهام
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نافاس وبايل يغيبان عن قمة توتنهام

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كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية صباح اليوم عن غياب محتمل للثنائي غاريث بايل وكايلور نافاس عن قمة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

يتنقل النادي الملكي ريال مدريد هذا الأربعاء, إلى ويمبلي لمواجهة توتنهام الإنجليزي لحساب الجولة الرابعة من دوري الأبطال, وذكرت الصحيفة الاسبانة أن غاريث لازال يعمل بشكل فردي ولم يندمج مع المجوعة, وبالتالي سيغيب عن مباراة الغد أمام جيرونا وكذلك عن لقاء الأربعاء, ونفس الشيء بالنسبة للكوستاريكي كايلور نافاس الذي من المحتمل غيابه عن لقاء توتنهام لأن زيدان يرغب في إراحته إلى ما بعد مواعيد الفيفا حتى يعود أكثر قوة للتشكيلة الملكية التي ينتظرها صدام قوي بالجار أتلتيكو مدريد يوم 19 نوفمبر.

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