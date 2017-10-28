28 أكتوبر 2017 461 0 م.بن سرياح
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبيل مباراة بيلباو برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبيل مباراة بيلباو
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبيل مباراة بيلباو

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تلقى النادي الكتالوني ضربة موجعة هذه الصبيحة قبيل تنقل الفريق إلى بيلباو لمواجهة فريقها المحلي لحساب الجولة العاشرة من الليغا سهرة اليوم.

حيث غاب المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن البعثة التي سافرت إلى بيلباو في آخر لحظة بسبب معاناته من الحمى والزكام الحاد, وهو ما يعني أن الفريق تنقل بمدافعين محوريين فقط هما أومتيتي وبيكي بسبب غياب فيرمايلن أيضا للإصابة, وبهذا قد يضطر فالفيردي لإقحام أحد لاعبي الوسط في محور الدفاع في حال إصابة أحدهم أثناء المباراة.

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