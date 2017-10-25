إيمري يوجه رسالة خاصة لنيمار ويدافع عن الخليفي

وجّه الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة خاصة للنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق.

وقال إيمري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ طرد نيمار أمام أولمبيك مارسيليا، درس له، مضيفًا: "نيمار ذكي ويعلم كيفية التعلم مما يدور حوله، لاعبو مارسيليا تعمدوا اللعب بخشونة، وارتكاب أخطاء ضده، ويجب على الحكام السيطرة على مثل هذه الأمور".

وأكد المدرب الإسباني: "لقد تحدثت مع نيمار، وطالبته بعدم الإستسلام لإستفزاز المنافسين، لكن أتفهم أنّ لاعب كرة القدم إنسان، ومن الوارد أن تنتابه العصبية".

وحول التحقيق مع ناصر الخليفي، رئيس النادي، في قضايا فساد، قال المدرب إنّ ذلك لن يؤثر على تركيز اللاعبين، في مباراة نيس، الجمعة المقبل، بالدوري.

وأوضح: "الخليفي كان معنا في مباراة مارسيليا، وتحدثنا عن اللقاء وكرة القدم، والفريق بأكمله يثق به".