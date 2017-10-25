ميسي يتلقى هدية خاصة لدى وصوله إلى برشلونة

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدية خاصة من أحد المناصرين عند حلوله بمطار "إل برات" بمدينة برشلونة قادما من العاصمة الإنجليزية لندن أين كان متواجدا هناك لحضور حفل الفيفا.

ورغم وصوله في ساعة متأخرة من الليل رفقة زوجته أنطونيلا وولده ماثيو إلا أنه وجد مجموعة من المعجبين في انتظاره لأخذ صور تذكارية وتوقيعات من نجمهم المفضل، قبل أن يفاجأه مناصر وهو يحمل صورته في لوحة مرسومة بالأبيض والأسود، وطلب منه التوقيع عليها.