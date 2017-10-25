حافلة برشلونة استقبلت بالشتائم في مورسيا

يبدو أن العملاق الكتالوني برشلونة سيواجه الأمرين في تنقلاته خارج الإقليم هذا الموسم بسبب الأحداث السياسية التي تصنع الحدث هذه الأيام, بعد تصويت الكتالان بنعم للإستقلال عن المملكة الاسبانية.

والبداية كانت من مورسيا أين استقبلت أمس حافلة برشلونة بالشتائم والصراخ من آلاف الجماهير الساخطة على الكتالان, كما قاموا بتعليق الرايات الاسبانية في مدخل الملعب, بينما تم تخصيص تعزيزات أمنية مشددة لتأمين اللاعبين, وهو ما لن يسكت عليه الكتالان طبعا في المباريات التي ستجري ف الكامب نو والإقليم الكتالوني ككل, والبداية قد تكون يوم الأحد عندما يستقبل نادي جيرونا ممثل العاصمة الاسبانية مدريد.