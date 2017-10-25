25 أكتوبر 2017 239 0 م.بن سرياح
نابولي يسعى لاستعادة الصدارة واليوفي للبقاء في السباق نابولي يسعى لاستعادة الصدارة واليوفي للبقاء في السباق
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نابولي يسعى لاستعادة الصدارة واليوفي للبقاء في السباق

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تستكمل سهرة اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي, والتي افتتحها الإنتر بفوز ثمين على سمبدوريا سهرة أمس بثلاثة أهداف لهدفين.

ويسعى أبناء الجنوب نابولي لإستعادة صدارة الدوري من "النيراتزوري" الذين تربعوا عليها ل 24 ساعة, من خلال نزولهم ضيوفا على جنوى في مباراة مثيرة, أما صاحب الركز الثالث جوفنتوس فيسعى للبقاء في السباق عندما يستقبل الصاعد الجديد سبال, فيما يستقبل روما كروتوني وفيورتينا تورينو, بينما يسافر الروسونييري لملاقاة كييفو. وتلعب معظم المباريات في حدود الثامنة.

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