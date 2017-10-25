25 أكتوبر 2017 274 0 م.بن سرياح
القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي
الرئيسية | الدولـــي | القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي

القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

شرع صباح اليوم المدعي العام السوسري في استجواب ناصر الخليفي مالك باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس المدير العام لقنوات بيين سوبرتس.

وذلك بتهمة تقديم رشاوي للأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك مقابل حصول القنوات القطرية على حقوق بث مونديالي 2026 و 2030, وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن الخليفي منح فيلا فاخرة ل فالك في مدينة سردينيا الإيطالية بقيمة 7 ملايين أورو, وبدوره يترقب الشارع الفرنسي والقطري بشغف نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تغير الكثير في حال ثبتت إدانة الخليفي.  

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع