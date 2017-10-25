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25 أكتوبر 2017 274 0 م.بن سرياح
القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي
شرع صباح اليوم المدعي العام السوسري في استجواب ناصر الخليفي مالك باريس سان جرمان الفرنسي والرئيس المدير العام لقنوات بيين سوبرتس.
وذلك بتهمة تقديم رشاوي للأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك مقابل حصول القنوات القطرية على حقوق بث مونديالي 2026 و 2030, وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن الخليفي منح فيلا فاخرة ل فالك في مدينة سردينيا الإيطالية بقيمة 7 ملايين أورو, وبدوره يترقب الشارع الفرنسي والقطري بشغف نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تغير الكثير في حال ثبتت إدانة الخليفي.
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