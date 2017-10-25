القضاء السويسري يشرع في محاكمة الخليفي

حدَّد الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى جوفنتوس، سببًا قد يدفعه لتغيير قراره بالإعتزال مع نهاية الموسم الحالي. وأعلن بوفون الّذي سيبلغ 40 عامًا في جانفي إقرأ التفاصيل دافع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نفسه بعد حصوله على البطاقة الحمراء في "كلاسيكو فرنسا" أمام مارسيليا، أمس الأحد، في إقرأ التفاصيل

ماجر: الحكومة لم تتدخل في تعييني وهذا هو هدفي مع الخضر رد المدرب الجديد للمنتخب الوطني، رابح ماجر، على الإشاعات التي غذّت الشارع الرياضي الجزائري منذ أيام. وأكد اللاعب الأسبق لنادي بورتو البرتغالي خلال الندوة الصحفية